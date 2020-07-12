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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
На севере Китая произошло мощное землетрясение
Фото: Моя Москва.онлайн
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.
Первые подземные толчки были зафиксированы в 06:38 по местному времени (01:38 мск). Эпицентр находился в районе Гуе города Таншань. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В 07:02 (02:02 мск) и 07:25 (02:25 мск) там произошли повторные толчки магнитудой 2,2 и 2,0 соответственно.
Согласно заявлению местных властей, в Гуе были направлены пожарные и спасатели. В настоящее время ведется проверка транспортной системы города.
О пострадавших в городе Таншань, в котором проживают более 7,9 млн человек, пока не сообщалось.
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Катастрофы , Пожары , Землетрясение , Китай
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