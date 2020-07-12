На севере Китая произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая . Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 06:38 по местному времени (01:38 мск). Эпицентр находился в районе Гуе города Таншань. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В 07:02 (02:02 мск) и 07:25 (02:25 мск) там произошли повторные толчки магнитудой 2,2 и 2,0 соответственно.

Согласно заявлению местных властей, в Гуе были направлены пожарные и спасатели. В настоящее время ведется проверка транспортной системы города.

О пострадавших в городе Таншань, в котором проживают более 7,9 млн человек, пока не сообщалось.