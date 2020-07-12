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Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО 

Российская Газета и ещё 6 56 минут назад
В Иране раскрыли новые подробности крушения украинского Boeing
Фото: News.ru
Украинский самолёт, сбитый 8 января над Ираном, стал жертвой человеческой ошибки.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана, сбивший Boeing-737 комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что за день до этого был перемещен.
"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", — говорится в документе, где указано, что «после перемещения не была выполнена перенастройка».
Из-за неправильных настроек система ошибочно опознала самолёт как объект, движущийся с юго-запада в сторону Тегерана, хотя он, наоборот, вылетал из этого города.
В результате крушения авиалайнера погибли 176 человек.
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Катастрофы , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС , Иран
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