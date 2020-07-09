Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет на Курилах совершил жесткую посадку и выкатился за пределы ВПП 

ТАСС 17 минут назад
Самолет в РФ жестко приземлился
Фото: ТАСС
Самолет авиакомпании "Аврора" совершил жесткую посадку в аэропорту Менделеево на острове Кунашир (южная группа Большой Курильской гряды, Сахалинская область). При развороте воздушное судно съехало за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил в четверг ТАСС представитель мэрии Южно-Курильского района.
"Самолет съехал при развороте после посадки. Людей сразу же эвакуировали", — сообщил собеседник агентства.
По информации администрации, погибших и пострадавших нет. Информация о количестве пассажиров и о причинах произошедшего пока не сообщается.
Видео дня. Скандальный рэпер-миллионер стал носить женскую одежду
ТАСС: последние новости
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки В Рузе река смыла два дома и хозпостройку В Рузе река смыла два дома и хозпостройку Компрессор горит на территории Раменского электротехнического завода "Энергия" Компрессор горит на территории Раменского электротехнического завода "Энергия"
Катастрофы , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Менделеево , Сахалинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина скачка радиации у границ России
Названа причина скачка радиации у границ России
«Не страшно»: Путин о флаге ЛГБТ на посольстве США
«Не страшно»: Путин о флаге ЛГБТ на посольстве США
Мастер пирсинга избила полицейского в участке
Мастер пирсинга избила полицейского в участке
52 тысячи человек заразилось COVID-19 в США
52 тысячи человек заразилось COVID-19 в США
Видео
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
00:31
Опубликовано видео ликвидации возгораний в лесах Якутии
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
01:02
Джонни Депп и Эмбер Херд прибыли в суд и попали на видео
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
00:39
Последствия урагана в Подмосковье попали на видео
Россиянам пришлось спасаться от смерча
00:17
Россиянам пришлось спасаться от смерча
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
00:25
Разбивший камеру журналистов Порошенко попал на видео
В мире Политика
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
00:53
Помпео призвал наказать Россию за поддержку Асада
В мире Конфликты
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
00:26
С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи
Армия Катастрофы
Россиян предостерегли от поездок в Европу
01:11
Россиян предостерегли от поездок в Европу
Общество
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
00:44
Китай загнал США в «ядерную ловушку»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение