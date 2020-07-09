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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в четверг у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Эпицентр располагался в северной части Кроноцкого залива. Очаг залегал на глубине 19 км под морским дном. О силе подземных толчков в населенных пунктах края не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.
"Звонки в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу — прим. ТАСС) по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", — уточнили ТАСС в ЕДДС краевой столицы.
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Катастрофы , Происшествия , Землетрясение , ИТАР-ТАСС
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