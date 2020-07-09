Землетрясение произошло у берегов Камчатки

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Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в четверг у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр располагался в северной части Кроноцкого залива. Очаг залегал на глубине 19 км под морским дном. О силе подземных толчков в населенных пунктах края не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.