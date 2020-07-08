«Подумали: бомба рванула»: как погиб Ту-154

8 июля 1980 года авиалайнер Ту-154 рухнул на землю, развалился на части и сгорел менее чем через две минуты после вылета из Алма-Аты. Погибли все 166 человек, находившихся на борту. Несколько местных жителей, в чьи дома врезались обломки самолета, получили ранения. Эта катастрофа остается крупнейшей по числу жертв в истории Казахстана.

В ночь на 8 июля 1980 года произошла самая крупная по количеству жертв авиакатастрофа в истории Казахстана. Пассажирский самолет Ту-154Б-2, выполнявший рейс 4225 по маршруту Алма-Ата — Ростов-на-Дону — Симферополь , вскоре после взлета врезался в землю в 5 км от аэропорта, развалился на части и загорелся. Огонь быстро перекинулся на жилые дома. По признанию очевидцев трагедии, у них перед глазами до сих пор предстают обезображенные трупы.

Крушения самолетов в Алма-Ате в эпоху развитого социализма происходили с пугающим постоянством. Так, 24 марта 1969 года при взлете разбился и сгорел Ан-24. Погибли стюардесса и три пассажира, 27 человек выжили. 5 октября 1976-го бомбардировщик ТУ-95 пытался приземлиться в аэропорту Алма-Аты, но перепутал взлетную полосу с автотрассой и рухнул в районе Института ядерной физики. Все восемь находившихся на борту членов экипажа погибли.

Катастрофа Ту-104 13 января 1977 года привела к гибели 90 человек. Лайнер выполнял плановый рейс по маршруту Хабаровск Новосибирск — Алма-Ата, но при заходе на посадку упал на землю и полностью разрушился. На нем должна была возвращаться из Сибири команда юных хоккеистов. Из-за переноса соревнований 17 спортсменов спаслись. Как указывается в материале Руслана Минулина «Июль — месяц катастроф», опубликованном на специализированном портале Posadki.net, «борт так глубоко врылся в землю, что трупы извлекали кусками и опознать их было невозможно». Солдат и милиционеров, работавших на месте происшествия, от тошнотворного трупного запаха не спасали ни повязки, ни противогазы — их приводили в чувство спиртом.

Уже после трагедии рейса 4225, 30 августа 1983 года, в районе аэропорта Алма-Аты произошла очередная авария.

Следовавший по маршруту Казань — Челябинск — Алма-Ата Ту-134 столкнулся с горой при попытке осуществить посадку в ночное время. И здесь жертвами стали 90 человек.

8 июля 1980 года ничто не предвещало беды. Самолет 1979 года выпуска имел налет 2 тыс. 438 часов. Перед взлетом в районе аэропорта прошла гроза. Шасси авиалайнера оторвались от ВПП в 00:38 по местному времени. Первые секунды прошли в штатном режиме. В кабине находились командир воздушного судна, второй пилот, бортинженер, проверяющий и штурман. В салоне работали пять бортпроводников.

Ту-154 попал в зону высокой температуры воздуха и в порыв попутного ветра, что уменьшило приборную скорость и тягу двигателей. Затем самолет оказался в нисходящем сдвиге ветра, что совпало с моментом уборки закрылков. На высоте 150 метров и на скорости 355 км/ч Ту-154 потерял подъемную силу и перешел в неуправляемое снижение.

Увеличение режима работы двигателей до взлетного, а также действия рулем высоты эффекта не дали. Через 1 минуту 40 секунд после взлета борт задел здание фермы и рухнул на пшеничное поле рядом с частными жилыми домами в пригороде Алма-Аты в 5 км от аэропорта.

Разваливаясь на части, объятый пламенем самолет проскользил по полю и упал в большой овраг.

Фюзеляж пронесся мимо вышки дальнеприводной радиостанции аэропорта, нырнул в овраг и зарылся в его склон. Несколько домов загорелись из-за вспыхнувшего на земле пожара. Пшеничное поле полыхало в нескольких местах, горели дома частного сектора и даже фонарные столбы, отмечается на сайте aviaengeneer.ru. Носовая часть авиалайнера вылетела из оврага и врезалась в жилые постройки на улице Федосеева.

Жертв на земле не было, но девять человек получили ранения. Из находившихся на борту Ту-154 погибли все — 10 членов экипажа и 156 пассажиров. Тонны авиационного керосина мгновенно воспламенились. Шансов у людей не было.

Несколько лет назад очевидец катастрофы рейса 4225, сотрудник казахстанского медиа-портала «Караван» Александр Баев вспоминал:

«Мы жили через две улицы и ночью услышали взрыв, подумали: бомба рванула. Выбежали на улицу, а там — зарево, светло как днем, в нос ударил ужасный запах горящего керосина… Утром узнали, что самолет упал рядом с частным сектором, все погибли, у людей сгорели дома и огороды. Вскоре мы переехали в другой район, подальше от аэропорта».

По словам жителей Алма-Аты, местные власти старались всеми силами избежать огласки и в газетах о катастрофе не писали. Всю информацию люди черпали из разговоров друг с другом. Траекторию движения лайнера проследили по огромным отметинам смятой пшеницы. Официальные данные о произошедшем стали доступны широкой публике годы спустя.

Проживавший на улице Федосеева Ахмет Дзауров рассказывал, что после взрыва выбежал на улицу и увидел, как полыхают два соседних дома. По его словам, «огонь распространялся с бешеной скоростью», но пожарные машины, милиция и военные приехали быстро. На месте катастрофы они работали всю ночь и к утру вывезли в морг тела погибших.

Сосед Дзаурова житель дома № 63 Руслан Досхаев добавил, что в ту ночь было очень жарко, его семья открыла окна и долго не могла уснуть.

«Примерно в половине первого ночи раздался взрыв, первой мыслью было — война! Мы выскочили, не могли понять, что случилось. Фюзеляж ударился в край обрыва. При взрыве искалеченные тела выбросило на соседский огород. Когда часть фюзеляжа отлетела на 66-й дом, огонь перекинулся на пристройки. Взорвались газовые баллоны, загорелись дома. Мы побежали к оврагу. Увидели груду тел, на которую выплеснулся керосин. Все горело, стоял жуткий запах. Лучше бы не подходил — эта страшная картина до сих пор у меня перед глазами», — резюмировал он.

Багаж пассажиров приходилось снимать с верхушек деревьев, некоторые тела — с крыш домов. Температура в районе падения Ту-154 зашкаливала: например, в 500 м от эпицентра на липах вдоль шоссе, ведущего из аэропорта в центр Алма-Аты, свернулись и пожухли листья.

Причину катастрофы установил Центральный аэрогидродинамический институт СССР (ЦАГИ). Как выяснил с помощью математического моделирования его начальник академик Георгий Свищев, на самолет со скоростью 14 м/с сверху обрушился вертикальный ветровой поток. Вместо того, чтобы просесть только на 30 м, борт был выдавлен этим потоком до самой земли.

Ему не хватило 40-50 м высоты, чтобы скомпенсировать этот вертикальный поток и противостоять инерции падения.

А в отчете комиссии, расследовавшей гибель Ту-154, сообщалось: