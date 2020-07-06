Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в РФ

Все новости на карте

Видеозапись работы спасателей на месте жесткой посадки вертолета МИ-2 опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Как сообщал «Рамблер», сегодня при поведении обработки рисовых чеков разбился частный вертолет Ми-2. В результате один человек погиб, еще один — пострадал.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что вертолет упал у водоема и получил повреждения. На месте инцидента работают спасатели, дежурит спецтехника.

Погибший при жесткой посадке Ми-2 был бортмехаником.

Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, ушибом и ссадинами, со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

В свою очередь глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский пояснил изданию, что на земле разрушений нет.