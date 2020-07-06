Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в РФ

Видеозапись работы спасателей на месте жесткой посадки вертолета МИ-2 опубликовал телеканалРЕН-ТВ.
Как сообщал «Рамблер», сегодня при поведении обработки рисовых чеков разбился частный вертолет Ми-2. В результате один человек погиб, еще один — пострадал.
На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что вертолет упал у водоема и получил повреждения. На месте инцидента работают спасатели, дежурит спецтехника.
Погибший при жесткой посадке Ми-2 был бортмехаником.
Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, ушибом и ссадинами, со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.
В свою очередь глава Пролетарского городского поселения Максим Толпинский пояснил изданию, что на земле разрушений нет.
«Вертолет упал на поля рядом с поселком Кирсалово. Это территория поселения, разрушений там нет», — рассказал он.