Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония готовит эвакуацию 145 тысяч человек из-за невиданной силы ливней 

News.ru и ещё 4 34 минуты назад
Япония эвакуирует 145 тысяч человек
Фото: globallookpress.com
Япония объявила и рекомендовала эвакуацию для 145 тыс. жителей из-за ливневых дождей и оползней. Эвакуацию готовят в префектуре Кумамото и Кагосима.
Самый высокий уровень опасности объявлен в ряде мест страны. Пятый уровень означает SOS, сообщает телеканал NHK. Метеорологи предупреждают население, что ливни могут быть невиданной доселе силы. Так, в префектуре Кумамото указание срочно эвакуироваться получили уже 80 тыс. жителей, ещё 65 тыс. человек готовятся к этому.
На местах сообщают о разливах рек, оползнях. Участки дорог перекрыты, информации о жертвах нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Чугуевском районе Приморского края из-за подтопления придомовых участков и огородов. Затяжные дожди начались в Приморье больше недели назад, 20 июня, а к пятнице, 26 июня, только усилились.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
News.ru: последние новости
На Аляске найдены останки жертв авиакатастрофы 1952 года На Аляске найдены останки жертв авиакатастрофы 1952 года Ространснадзор нашёл массовые нарушения в аэропортах и авиакомпаниях Ространснадзор нашёл массовые нарушения в аэропортах и авиакомпаниях В МЧС опровергли информацию о гибели человека при взрыве в Москве В МЧС опровергли информацию о гибели человека при взрыве в Москве
Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Кумамото , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение