В Сочи упал воздушный шар с влюбленными

Спасатели эвакуировали на берег пилота воздушного шара, совершившего вынужденную посадку в море в Сочи , сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

Отмечается, что утром в пятницу спасателям в Сочи позвонил пилот воздушного шара и сказал, что терпит бедствие. Он находился в трёх километрах от берега в акватории Черного моря напротив поселка Головинка. По его словам, горючее заканчивалось, а сильный ветер уносил воздушное судно в направлении поселка Лазаревское.

"Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО вышли на катере навстречу теряющему высоту аэростату, обнаружили приводнившийся летательный аппарат и подняли на борт пилота 1985 года рождения, жителя Адлера … Медицинская помощь ему не потребовалась … После чего при помощи экипажа подошедшего катера достали из воды оболочку и прицепную кабину шара", — говорится в сообщении.

Спасенный воздухоплаватель рассказал, что утром отправился в свободный полет с двумя туристами на борту. Романтическое путешествие по долине реки Шахе проходило прекрасно, но на побережье ветер усилился и стал уносить шар в море.