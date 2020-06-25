Число жертв землетрясения в Мексике возросло

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Число погибших во время землетрясения рядом со штатом Оахака в Мексике возросло до 10 человек.

По последним данным более 20 человек пострадали при землетрясении.

К сожалению, получены данные о 10 погибших и 21 пострадавшем в этом регионе, ещё два человека получили травмы в Мехико, — привелисообщение Министерства общественной безопасности и защиты граждан в ТАСС.

Отмечается, что во время стихийного бедствия были повреждены 55 зданий школ в 97 муниципалитетах, а также две тысячи жилых домов.

Магнитуда землетрясения 23 июня 2020 года составила 7,4. По данным на 24 июня зафиксировано более 2,15 тысяч повторных толчков магнитудой до 5,5.

Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение в Мексике повредило 55 объектов, признанных культурным наследием страны. По данным Министерства культуры Мексики, 40 объектов получили небольшие повреждения, 11 зданий — средние, а четыре объекта — серьёзно повреждены.