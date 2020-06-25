Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 10 человек 

News.ru и ещё 8 48 минут назад
Число жертв землетрясения в Мексике возросло
Фото: globallookpress.com
Число погибших во время землетрясения рядом со штатом Оахака в Мексике возросло до 10 человек.
По последним данным более 20 человек пострадали при землетрясении.
К сожалению, получены данные о 10 погибших и 21 пострадавшем в этом регионе, ещё два человека получили травмы в Мехико, — привелисообщение Министерства общественной безопасности и защиты граждан в ТАСС.
Отмечается, что во время стихийного бедствия были повреждены 55 зданий школ в 97 муниципалитетах, а также две тысячи жилых домов.
Магнитуда землетрясения 23 июня 2020 года составила 7,4. По данным на 24 июня зафиксировано более 2,15 тысяч повторных толчков магнитудой до 5,5.
Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение в Мексике повредило 55 объектов, признанных культурным наследием страны. По данным Министерства культуры Мексики, 40 объектов получили небольшие повреждения, 11 зданий — средние, а четыре объекта — серьёзно повреждены.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
News.ru: последние новости
Власти Западной Украины предупредили местных жителей о наводнении Власти Западной Украины предупредили местных жителей о наводнении Минпромторг РФ: производство Ил-103 может быть организовано в Венгрии Минпромторг РФ: производство Ил-103 может быть организовано в Венгрии Землетрясение в Мексике повредило более 50 культурных объектов Землетрясение в Мексике повредило более 50 культурных объектов
Катастрофы , Латинская Америка , Происшествия , Землетрясение , ИТАР-ТАСС , Мексика , Мехико
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Появились подробности инцидента с солдатом на Параде
Появились подробности инцидента с солдатом на Параде
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Видео
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение