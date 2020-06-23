Могли сбить случайно: кого подозревают в крушении MH17

Надежные источники не подтверждают версию о том, что Boeing-777, который в 2014 году выполнял рейс МН17, был сбит в результате запуска ракеты ЗРК «Бук» с территории ДНР, заявила адвокат одного из обвиняемых по этому делу. Она допустила, что самолет могли непреднамеренно сбить сами украинские военные.

Версию о запуске ракеты зенитного ракетного комплекса «Бук» с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), представленную прокуратурой Нидерландов , не подтверждают надежные источники. В действительности Boeing-777, который в 2014 году выполнял рейс МН17, могли сбить украинские военные. Такую версию событий представила на заседании голландского суда адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова

«Я бы хотела напомнить, что Вооруженные силы Украины располагают обширным арсеналом ракет и систем «Бук». У Украины было 96 ракет такого типа в зоне, где был сбит рейс MH17. Информация об этом содержится в докладе майора Карпенко, <…> которого мы бы хотели заслушать в качестве свидетеля. Если такая информация верна, то она могла бы использоваться для проверки версии о запуске ракеты украинской армией», — подчеркнула она.

Несмотря на то что прокуратура Нидерландов считает подобный сценарий невозможным, украинские военные, очевидно, имели доступ к большему количеству вооружений, включая ракеты 9М38 и 9М38М1, обратила внимание адвокат.

«Важный вопрос: был ли мотив для запуска у украинской армии. Но если мы допускаем сценарий ошибочного запуска, то ответ на этот вопрос и не требуется. Потому что украинская армия тоже делает ошибки, как и другие. Это уже происходило 4 октября 2001 года», — сказала тен Дуссахте.

Она имела в виду крушение российского Ту-154 авиакомпании «Сибирь» , который силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины непреднамеренно сбили над Черным морем во время учений. Ту-154М выполнял полет по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. Все находившиеся на борту 66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли.

Другой адвокат, Баудевейн ван Эйк, расследующий катастрофу 2014 года, в ходе слушаний заявил, что власти Нидерландов согласились изучить обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданских самолетов на востоке Украины.

«Если защита сможет доказать, что незакрытие воздушного пространства было сделано по военно-стратегическим мотивам, а именно — чтобы гражданская авиация смогла стать живым щитом, — это может сделать военный сценарий более правдоподобным или же более правдоподобной может стать версия, согласно которой 17 июля 2014 года в зоне конфликта был военный самолет, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК «Бук», другими словами, это могла быть самозащита», — пояснил юрист.

Накануне Сабине тен Дуссхате потребовала, чтобы в суде по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году были опрошены все свидетели, которые видели в небе истребители.

Она уточнила, что принять во внимание стоит слова всех, кто присутствует на видеозаписях, предоставленных адвокатом суду. В их числе есть и журналисты, например, корреспондент «Русской службы Би-би-си News» Ольга Ившина и независимые журналисты Брюс Грант и Билли Сикс.

«Версия военного самолета не может быть отклонена. Мы считаем, что в этом отношении расследование не является завершенным», — подчеркнула адвокат.

Как утверждает защита, по меньшей мере 24 человека рассказали об увиденном истребителе вблизи Boeing. При этом прокурор заявил, что не видит оснований для проведения дополнительного расследования.

Прокурор Вард Фердинандуссе 9 июня привел факты, опровергающие версию крушения из-за атаки истребителя. Он аргументировал свою точку зрения, в частности, тем, что первичные радары не зафиксировали других самолетов.

К тому же он указал на слишком значительный ущерб MH17 и отсутствие подобной информации на речевых самописцах.

Малайзийский Boeing 17 июля 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпур, но потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев ДНР, но те в ответ заверили, что у них нет оружия, которое могло бы сбить самолет на такой высоте.

Расследованием крушения занимается совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов. По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК «Бук» 53-й зенитно-ракетной бригады российских Вооруженных сил из Курска. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимает полноценного участия.