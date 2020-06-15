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Число жертв взрыва бензовоза на шоссе в Китае возросло до 20 

ТАСС 59 минут назад
До 20 возросло число жертв взрыва бензовоза на скоростном шоссе в районе города Вэньлин (административно относится к городу Тайчжоу) в восточной китайской провинции Чжэцзян. Согласно размещенному в понедельник правительством города в мессенджере WeChat сообщению, в больницах продолжают проходить лечение пострадавшие, среди них 24 человека находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о 19 погибших. К настоящему времени, сообщили власти, масштабная поисково-спасательная операция на месте ЧП практически завершена. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий взрыва.
Бензовоз взорвался в субботу на одном из участков скоростного шоссе G15 в районе города Вэньлин. Взрывной волной сильно повредило находящиеся поблизости жилые строения и одно предприятие. В результате инцидента пострадали свыше 170 человек.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , Китай
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