До 20 возросло число жертв взрыва бензовоза на скоростном шоссе в районе города Вэньлин (административно относится к городу Тайчжоу) в восточной китайской провинции Чжэцзян. Согласно размещенному в понедельник правительством города в мессенджере WeChat сообщению, в больницах продолжают проходить лечение пострадавшие, среди них 24 человека находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 19 погибших. К настоящему времени, сообщили власти, масштабная поисково-спасательная операция на месте ЧП практически завершена. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий взрыва.

Бензовоз взорвался в субботу на одном из участков скоростного шоссе G15 в районе города Вэньлин. Взрывной волной сильно повредило находящиеся поблизости жилые строения и одно предприятие. В результате инцидента пострадали свыше 170 человек.