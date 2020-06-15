У северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 

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Землетрясение магнитудой 5,5 в понедельник, 15 июня, было зафиксировано возле северных Курил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" — филиала Единой геофизической службы РАН Елену Семенову.

По ее словам, эпицентр подземных толчков располагался в 240 км юго-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения залегал на глубине 39 км, рассказала Семенова.

Она также добавила, что жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой три балла.