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СМИ: взрыв прогремел в мечети в Кабуле 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 12 июня. Взрыв прогремел в пятницу в мечети в западной части Кабула. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.
Другие подробности о произошедшем в столице Афганистана пока не приводятся.
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Катастрофы , Азия , Африка , Пожары , ИТАР-ТАСС , Кабул
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