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СМИ: взрыв прогремел в мечети в Кабуле
ТАСС
1 час назад
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ТАСС, 12 июня. Взрыв прогремел в пятницу в мечети в западной части Кабула. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.
Другие подробности о произошедшем в столице Афганистана пока не приводятся.
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