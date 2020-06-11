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Украина призвала Иран передать «черные ящики» сбитого Boeing 

РИА Новости и ещё 2 32 минуты назад
Украина призвала власти Ирана выполнить свои обещания и передать "черные ящики" сбитого близ Тегерана Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины", написал украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.
Он отметил, что заявление было сделано во время видеоконференции Международной организации гражданской авиации (ICAO).
"Затягивание Ираном передачи "черных ящиков" — это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации (ICAO). Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а IKAO — применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным", — написал Шевченко в своем Facebook.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Катастрофы , Видео , В мире , Андрей Шевченко , Владимир Зеленский , Boeing , Иран , Канада , Тегеран
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