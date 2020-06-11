Все новости на карте

Он отметил, что заявление было сделано во время видеоконференции Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Затягивание Ираном передачи "черных ящиков" — это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации (ICAO). Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а IKAO — применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным", — написал Шевченко в своем Facebook.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.