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Российскому послу в Эстонии вручили ноту протеста 

Свободная пресса и ещё 2 30 минут назад
Российскому послу в Эстонии вручили ноту протеста
Фото: Национальная Служба Новостей
МИД Эстонии 10 июня вызвал посла РФ в Таллине и вручил ему ноту протеста в связи с нарушением российским самолетом воздушного пространства страны.
В пресс-службе Главного штаба Сил обороны республики заявили, что самолет TU 204-300 якобы нарушил воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо (Vaindloo) и пробыл там около одной минуты. При этом транспондер самолета был включен, однако отсутствовал план полета, а пилоты не реагировали на вызовы диспетчеров.
Ранее сообщалось, что два американских разведывательных самолета 10 июня совершили продолжительные полеты вблизи границ России на Черном море.
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Катастрофы , Армия , Войска , Оружие , Прибалтика , МИД , Таллин , Эстония
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