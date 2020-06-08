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Прокуратура Нидерландов назвала четыре версии крушения MH17 

Daily Storm и ещё 19 18 часов назад
Прокуратура Нидерландов назвала четыре версии крушения MH17
Фото: Daily Storm
Голландская прокуратура изучила четыре версии крушения Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» на территории Донбасса в 2014 году, заявила на слушаниях прокурор Деди Вуи-А-Цой. По ее словам, ведомство рассматривало взрыв на борту, атаку истребителя, использование ракеты «земля — воздух» или ракеты из зенитно-ракетного комплекса «Бук».
17 июля 2014 года Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был подбит ракетой на территории Донбасса. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане Малайзии, Нидерландов, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии — погибли.
9 марта 2020 года в Нидерландах начался суд над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Всего по делу MH17 проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. По версии международной группы следователей, самолет сбили ополченцы ДНР из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего бригаде ПВО из Курска. Россия и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют в крушении Украину.
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Комментарии
Катастрофы , Конфликты , Украина , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Boeing , Нидерланды
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