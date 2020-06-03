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Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Германии 

Александр Котлеткин 49 минут назад
В среду 3 июня 1998 года произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Германии. Скоростной электропоезд ICE 1, следовавший из Мюнхена в Гамбург на полной скорости сошел с рельс у городка Эшеде и врезался мост, который обрушился. В результате трагедии погибли 101 человек, 88 были ранены.
Около 11 часов утра пассажиры поезда услышали жуткий грохот и увидели кусок металла, торчащий из пола между сидениями. Как позже показало расследование, повреждение получил бандаж одного из колес первого вагона.
Один из очевидцев бросился на поиски кондуктора, так как по правилам только он мог сорвать стоп-кран. В это время поезд, не снижая скорости, подошел к путевому съезду. Во время прохождения «стрелки» застрявший в вагоне обломок бандажа подцепил и вырвал контррельс, который распорол пол и потолок у второго вагона.
От удара колёса вагона сошли с рельсов и перевели «стрелку» на второй путь. В результате третий вагон вынесло поперёк пути и менее чем через секунду, на скорости 198 км/ч он боком врезался в железобетонную опору автомобильного моста и снес её.
Первые 4 вагона успели проскочить под рушащимся мостом. Остальная часть поезда сложилась и оказалась под обломками 200-тонного моста. Вагон-ресторан был полностью раздавлен.
По счастливой случайности ни один из пассажиров первых трех вагонов не пострадал. Шум катастрофы был хорошо слышен по всему городу.
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Катастрофы , Фото , Германия , Мюнхен
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