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В столице Афганистана прогремел мощный взрыв 

Говорит Москва и ещё 5 1 час назад
Об инциденте в Кабуле сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Tolo news.
По его данным, инцидент произошёл в мечети на севере города. Информации о жертвах и пострадавших не приводится.
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Катастрофы , Африка , Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Афганистан , Кабул
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