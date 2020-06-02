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В столице Афганистана прогремел мощный взрыв
Говорит Москва
и
ещё 5
1 час назад
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Об инциденте в
Кабуле
сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Tolo news.
По его данным, инцидент произошёл в мечети на севере города. Информации о жертвах и пострадавших не приводится.
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