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На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла 

Мир24 и ещё 1 24 минуты назад
На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла
Фото: «Мир 24» / Татьяна Рублева
Высота столба пепла Ключевского вулкана на Камчатке составила шесть с половиной километров над уровнем моря. Шлейф пепла растянулся на 200 километров, сообщает «Интерфакс».
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, полученным со спутника, шлейф пепла растянулся на 200 километров к юго-востоку от вулкана.
В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что в местах распространения шлейфа населенных пунктов нет, и в жилых районах не зарегистрировано пеплопадов.
KVERT обозначил этот действующий вулкан на востоке Камчатки оранжевым цветовым кодом опасности для авиации. В его районе не проходят пути международных авиасудов.
Извержение Ключевского вулкана началось 11 ноября 2019 года и продолжается по сей день. Его высота составляет 4,85 тысячи метров, он расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , Интерфакс
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