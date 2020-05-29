На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла 

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Высота столба пепла Ключевского вулкана на Камчатке составила шесть с половиной километров над уровнем моря. Шлейф пепла растянулся на 200 километров, сообщает «Интерфакс».

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, полученным со спутника, шлейф пепла растянулся на 200 километров к юго-востоку от вулкана.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что в местах распространения шлейфа населенных пунктов нет, и в жилых районах не зарегистрировано пеплопадов.

KVERT обозначил этот действующий вулкан на востоке Камчатки оранжевым цветовым кодом опасности для авиации. В его районе не проходят пути международных авиасудов.

Извержение Ключевского вулкана началось 11 ноября 2019 года и продолжается по сей день. Его высота составляет 4,85 тысячи метров, он расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.