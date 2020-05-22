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Дома летали, как пушинки: апокалипсис пришел в Чили 

РИА Новости 1 час назад
Дома летали, как пушинки: апокалипсис пришел в Чили
Фото: © РИА Новости . Олеся Алдушенко
Прошло шестьдесят лет, но есть люди, которые еще помнят тот страшный день. Трясло так, что казалось: настал конец света. 22 мая 1960 года в Чили произошло сильнейшее землетрясение за всю историю наблюдений.
Магнитуда достигала 9,5 единиц. Для сейсмографов это предельная величина, пик. Даже при подземном ядерном взрыве приборы показывают не более "шестерки". Разрушения при максимальной магнитуде просто чудовищны. И Чили это ощутила в полной мере. Удары, идущие из-под земной поверхности, проснувшиеся вулканы и цунами не щадили никого и ничего. Беда обрушилась на гигантскую площадь в 200 тысяч квадратных километров.
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22 мая 1960 года в 19:11 UTC в Чили произошло Великое Чилийское землетрясение (Вальдивское землетрясение), сильнейшее в истории наблюдений. Его магнитуда по разным оценкам составляла от 9,3 до 9,5. Гипоцентр располагался возле города Вальдивия в 435 километрах южнее Сантьяго, на стыке океанической плиты Наска и Южно-Американской континентальной плиты. Сильные толчки, обвалы и оползни затронули территорию в 200 тысяч кв. км. В горной системе Анд произошли многочисленные масштабные оползни. За несколько секунд огромная полоса побережья шириной 20—30 км и протяженностью 500 км опустилась почти на 2 м под уровень океана. Подземные толчки вызвали колоссальное цунами. На Чилийское побережье накатилось несколько гигантских волн. Волны, зародившиеся у берегов Чили, распространились по всему Тихому океану со скоростью до 700 км/час. Через 2 дня после землетрясения проснулся чилийский вулкан Пуйехуе-Кордон Каулле. Количество жертв катастрофы составило около 6 тысяч человек, причем основная часть людей погибла от цунами. Ущерб в ценах 1960 года составил около полмиллиарда долларов. Интересно, что в результате анализа сейсмоданных этого землетрясения удалось экспериментально обнаружить астеносферу. #землетрясение #великоечилийскоеземлетрясение #оползень #цунами #извержение #вулкан #чили #1960

Публикация от  Геологический музей, Москва (@sgm_ras)

С лица земли стихия стирала целые города и деревни. Чили лишилась важнейших промышленных предприятий, затопленными оказались плодородные земли. Но главное, погибли почти 6 000 человек, которых, в отличие от сооружений, вернуть было невозможно. Более ста тысяч чилийцев лишились жилищ. Выжившие видели, как волны цунами срывают их прибрежные дома и превращают их в щепки. Либо закидывают как игрушки вглубь материка на километры. Шутка ли — вода, двигающаяся по суше со скоростью 800 километров в час! Происходящее было настоящей катастрофой.
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The Great Chile Earthquake of 1960 had a moment magnitude of 9.5, which makes it the largest earthquake ever recorded. — On 1960 May 21st, at 6:02 AM: The Earth under the coastal town of Concepcion began to shake violently. A few minutes later, after this 8.3 magnitude earthquake was over, 125 people were dead and a third of the buildings in town lay in ruins. There were dozens of aftershocks, whose epicenters slowly migrated south from Concepcion. — The next day at 2:55 PM: The strongest aftershock reached a magnitude of 7.9. — 3:11 PM: The Earth literally opened up. Within the next ten minutes two separate 8.6 events merged into the largest earthquake the modern world had ever seen. A fault line, more than 600 miles long ruptured and left devastation, destruction and a giant tsunami in its wake. When it was over, the busy harbor town of Valdivia was flattened and entire coastal villages had disappeared. Further inland, giant landslides had buried villages and towns. The tsunami, caused by this monster quake, wreaked havoc all across the Pacific, from Hawaii to Japan and Alaska. For several days after the earthquake, the whole Earth rang like a bell. It even caused a slight hiccup to the unstoppable rotation of our planet, making the days a few milliseconds shorter. — Two days later: Triggered by the earthquake, the Cordón Caulle volcano erupted. It lasted for two months but received little attention by local media as it had no human casualties and had few eyewitnesses. — #GreatChileEarthquake #chile #valdivia #earthquake #tsunami #1960 #TerremotoDeValdivia #GranTerremotoDeChile #CordónCaulle #volcano #eruption

Публикация от  S M M H (@smmh.jpg)

Потряхивало даже на Огненной Земле, находящейся на самом краю Южной Америки. А волны цунами, вызванные подземными толчками в Чили, поднимались на 10 метров и за несколько часов дошли до Гавайев, Японии и Филиппин, расположенных во многих тысячах километров от эпицентра землетрясения. Там тоже были многочисленные жертвы и разрушения. Вставшая на дыбы вода достигла и Калифорнии, удаленной от Чили на 9 тысяч километров.
Ученые спорят, было ли чилийское землетрясение самым мощным из известных науке. Землетрясения с магнитудой более 9 единиц фиксировались несколько раз. В 1952 году на Курилах и Камчатке. В 1964 году на Аляске. В 2004-м в Индонезии и в 2011-м в Японии. Самые огромные потери в этом списке понесла Индонезия. В результате землетрясения, эпицентр которого находился в Индийском океане, в этой стране погибли более 130 тысяч человек. Десятки тысяч стихия погубила в расположенных по соседству Шри-Ланке, Индии и Таиланде. Полтора миллиона жителей региона лишились крова.
Но история знает и более жуткие примеры. В 16 веке в Китае во время землетрясения погибли свыше 800 тысяч человек. Сотни тысяч в разные годы теряли Сирия, Азербайджан, Гаити. В 1923 году, еще до появления современных методов анализа землетрясений, подземные удары практически полностью разрушили Токио и Йокогаму. Число погибших превысило 170 тысяч человек. Случившееся потом назвали Великим землетрясением Канто по названию наиболее пострадавшего региона.
Самое страшное, что наука до сих пор не может давать точный прогноз, когда и где именно произойдут очередные разрушительные подземные толчки. И добиться того, чтобы ложные тревоги не наносили экономического ущерба.
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Катастрофы , Статьи , Чили
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