Дома летали, как пушинки: апокалипсис пришел в Чили 

Прошло шестьдесят лет, но есть люди, которые еще помнят тот страшный день. Трясло так, что казалось: настал конец света. 22 мая 1960 года в Чили произошло сильнейшее землетрясение за всю историю наблюдений.

Магнитуда достигала 9,5 единиц. Для сейсмографов это предельная величина, пик. Даже при подземном ядерном взрыве приборы показывают не более "шестерки". Разрушения при максимальной магнитуде просто чудовищны. И Чили это ощутила в полной мере. Удары, идущие из-под земной поверхности, проснувшиеся вулканы и цунами не щадили никого и ничего. Беда обрушилась на гигантскую площадь в 200 тысяч квадратных километров.

С лица земли стихия стирала целые города и деревни. Чили лишилась важнейших промышленных предприятий, затопленными оказались плодородные земли. Но главное, погибли почти 6 000 человек, которых, в отличие от сооружений, вернуть было невозможно. Более ста тысяч чилийцев лишились жилищ. Выжившие видели, как волны цунами срывают их прибрежные дома и превращают их в щепки. Либо закидывают как игрушки вглубь материка на километры. Шутка ли — вода, двигающаяся по суше со скоростью 800 километров в час! Происходящее было настоящей катастрофой.

Потряхивало даже на Огненной Земле, находящейся на самом краю Южной Америки. А волны цунами, вызванные подземными толчками в Чили, поднимались на 10 метров и за несколько часов дошли до Гавайев, Японии и Филиппин, расположенных во многих тысячах километров от эпицентра землетрясения. Там тоже были многочисленные жертвы и разрушения. Вставшая на дыбы вода достигла и Калифорнии, удаленной от Чили на 9 тысяч километров.

Ученые спорят, было ли чилийское землетрясение самым мощным из известных науке. Землетрясения с магнитудой более 9 единиц фиксировались несколько раз. В 1952 году на Курилах и Камчатке. В 1964 году на Аляске. В 2004-м в Индонезии и в 2011-м в Японии. Самые огромные потери в этом списке понесла Индонезия. В результате землетрясения, эпицентр которого находился в Индийском океане, в этой стране погибли более 130 тысяч человек. Десятки тысяч стихия погубила в расположенных по соседству Шри-Ланке, Индии и Таиланде. Полтора миллиона жителей региона лишились крова.

Но история знает и более жуткие примеры. В 16 веке в Китае во время землетрясения погибли свыше 800 тысяч человек. Сотни тысяч в разные годы теряли Сирия, Азербайджан, Гаити. В 1923 году, еще до появления современных методов анализа землетрясений, подземные удары практически полностью разрушили Токио и Йокогаму. Число погибших превысило 170 тысяч человек. Случившееся потом назвали Великим землетрясением Канто по названию наиболее пострадавшего региона.

Самое страшное, что наука до сих пор не может давать точный прогноз, когда и где именно произойдут очередные разрушительные подземные толчки. И добиться того, чтобы ложные тревоги не наносили экономического ущерба.