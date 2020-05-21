Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В небе над Ливией замечен «летучий голландец» 

Аргументы Недели 1 час назад
В небе над Ливией замечен «летучий голландец»
Фото: Аргументы Недели
Странный самолет появился в небе над Ливией. Его засекли радары.
Странность борта заключается в его маршруте. Самолет летит над территорией Ливии. Там сейчас идет война. Авиация не рискует появляться в ливийском небе. Слишком велик риск. Воздушное судно может быть сбито.
Летящий над Ливией борт зарегистрирован под номером OD-MEB. Он вылетел из Абиджана. Это крупнейший город в африканском государстве Кот-д’Ивуар. Направеляется авиалайнер в столицу Ливана, город Бейрут. Ранее он летал в Кувейт.
Опасность полетов над Ливией особенно возросла после недавних угроз. Триполи приготовились к масштабной авиационной атаке. Поэтому все пролетающие самолеты могут быть сбиты.
Пока писались эти строчки, самолет исчез с радаров. Это не значит, что лайнер был сбит. Возможно экипаж, просто, отключил системы слежения.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Аргументы Недели: последние новости
Минобороны сообщило о гибели экипажа вертолета Ми-8 при жесткой посадке в Подмосковье под Клином Минобороны сообщило о гибели экипажа вертолета Ми-8 при жесткой посадке в Подмосковье под Клином Редкую морскую выдру спасли у берегов Камчатки Редкую морскую выдру спасли у берегов Камчатки Сценарий конца света на Земле от польского ясновидящего обнародовали в сети Сценарий конца света на Земле от польского ясновидящего обнародовали в сети
Катастрофы , Армия , Африка , Войска , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин объявил о послаблениях по режиму COVID-19 в Москве
Собянин объявил о послаблениях по режиму COVID-19 в Москве
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение