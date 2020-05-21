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Землетрясение произошло у берегов Греции 

Москва24 и ещё 8 3 часа назад
Землетрясение произошло у берегов Греции
Фото: Москва24
Его магнитуда оценивается в 5,9 балла, а очаг эпицентра залегал на глубине 10 километров, сообщает телеканал «Мир 24».
Специалисты оценили землетрясение как «разрушительное» исходя из интенсивности сотрясений в эпицентре. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду природной стихии в 6,2 балла.
Сообщается, что эпицентр землетрясения возник в 453 километрах от столицы Греции, Афин. Ближайшим населенным пунктом к очагу толчков стал греческий город Метони (224 километра).
19 мая два землетрясения зафиксировали в Японии. Толчки произошли на западном и восточном побережьях острова Хонсю. Магнитуда землетрясений оценивалась в 5,3 балла.
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Катастрофы , Погода , Греция
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