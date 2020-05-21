Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замминистра авиации СССР назвал причину крушения Superjet в Шереметьево 

Lenta.ru и ещё 1 18 минут назад
Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов назвал «Ленте.ру» свою версию причин крушения Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево в мае 2019 года.
«Действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова с движениями ручки управления самолетом говорят о том, что система неадекватно реагировала, с явным запаздыванием, — объяснил cобеседник редакции. — Система управления была повреждена молнией, это и явилось причиной грубой посадки самолета».
Как бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, Олег Смирнов подписал открытое письмо 350 пилотов и специалистов авиаотрасли с требованием нового расследования катастрофы, опубликованное в четверг, 21 мая на «Ленте.ру».
Ранее в мае командир сгоревшего воздушного судна Денис Евдокимов в своем первом интервью попросил прощения у родственников погибших и пострадавших пассажиров и членов экипажа.
Будучи единственным обвиняемым по делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации самолета, Евдокимов тем не менее не считает себя виновным в катастрофе.
В апреле Следственный комитет России завершил расследование и направил дело о катастрофе Superjet в суд. Следствие отвергло версию о технической неисправности самолета.
5 мая 2019 года в аэропорт Шереметьево вернулся вылетевший в Мурманск самолет SSJ-100 и загорелся при посадке. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа. На борту находились 78 человек.
С полным текстом открытого письма по делу сгоревшего Superjet, подписанного 350 летчиками и специалистами авиаотрасли, можно ознакомиться здесь.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Последние новости
Европа отказала обоим «Северным потокам» Европа отказала обоим «Северным потокам» Названа цель России в эпоху постпандемии Названа цель России в эпоху постпандемии Цены на газ в России оказались выше европейских Цены на газ в России оказались выше европейских
Комментарии 1
Катастрофы , Видео , Происшествия , Олег Смирнов , Ространснадзор , Аэропорт Шереметьево , СКР , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Наркотики и шумные вечеринки: откровения Деревянко
Наркотики и шумные вечеринки: откровения Деревянко
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Солдаты Асада столкнулись с армией США
Солдаты Асада столкнулись с армией США
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
02:32
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
Россиянам отказали в любимом курорте
03:09
Россиянам отказали в любимом курорте
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение