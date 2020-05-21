Причина катастрофы самолета «Сухой Суперджет 100» (Sukhoi Superjet 100, SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево — повреждение системы управления молнией. Об этом председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Олег Смирнов заявил «Ленте.ру».
В мае 2019 года, как сообщал «Рамблер», «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в Шереметьеве и загорелся, в результате чего погиб 41 человек.
Следственный комитет (СК) России возбудил в отношении командира лайнера Дениса Евдокимова уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В апреле СК завершил расследования, сочтя, что Евдокимов с нарушением правил совершил действия, которые повлекли гибель людей.
«Система управления была повреждена молнией. Это и явилось причиной грубой посадки», — убежден Смирнов, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР.
По его словам, о том, что система реагировала неадекватно, с явным запаздыванием, свидетельствуют действия пилота с движениями ручки управления самолетом — они, согласно предварительному отчету Международного авиационного комитета (МАК), носили многократный импульсный характер.