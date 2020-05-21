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Экс-замминистра СССР назвал причину крушения «Суперджета» 

Артём Кульша и ещё 6 33 минуты назад
Причина катастрофы самолета «Сухой Суперджет 100» (Sukhoi Superjet 100, SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево — повреждение системы управления молнией. Об этом председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Олег Смирнов заявил «Ленте.ру».
В мае 2019 года, как сообщал «Рамблер», «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в Шереметьеве и загорелся, в результате чего погиб 41 человек.
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России возбудил в отношении командира лайнера Дениса Евдокимова уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В апреле СК завершил расследования, сочтя, что Евдокимов с нарушением правил совершил действия, которые повлекли гибель людей.
«Система управления была повреждена молнией. Это и явилось причиной грубой посадки», — убежден Смирнов, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР.
По его словам, о том, что система реагировала неадекватно, с явным запаздыванием, свидетельствуют действия пилота с движениями ручки управления самолетом — они, согласно предварительному отчету Международного авиационного комитета (МАК), носили многократный импульсный характер.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , СССР , Причина крушения , ЧП с Superjet , Олег Смирнов , Ространснадзор , Аэрофлот , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , СКР , Lenta.ru
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