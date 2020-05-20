«Отпуск будет»: новосибирский лётчик оставил в небе очередное послание 

Новосибирской области пилот частного самолёта оставил очередное послание в небе. на этот раз надпись гласит «Отпуск будет».

Напомним, ранее в небе над Новосибирской областью появилась надпись «А где все?» Её почти час выводил пилот одномоторного самолёта.

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Как сообщают «Вести Новосибирск», новосибирский лётчик Олег Кобзев назвал причину создания новой надписи.

«Сын завтра идёт в отпуск. Служит на Камчатке офицером, — рассказал Кобзев. — Непонятно, получится ли у него приехать из-за ограничений. Поддержал его. Он смотрел, но не знал, что будет написано. Ну и всех граждан решил поддержать: отпуск будет, а значит всё будет хорошо».

На надпись он потратил около 2,5 часов.