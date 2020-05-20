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«Отпуск будет»: новосибирский лётчик оставил в небе очередное послание 

ИА Regnum и ещё 2 2 часа назад
В Новосибирской области пилот частного самолёта оставил очередное послание в небе. на этот раз надпись гласит «Отпуск будет».
Напомним, ранее в небе над Новосибирской областью появилась надпись «А где все?» Её почти час выводил пилот одномоторного самолёта.
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Как сообщают «Вести Новосибирск», новосибирский лётчик Олег Кобзев назвал причину создания новой надписи.
«Сын завтра идёт в отпуск. Служит на Камчатке офицером, — рассказал Кобзев. — Непонятно, получится ли у него приехать из-за ограничений. Поддержал его. Он смотрел, но не знал, что будет написано. Ну и всех граждан решил поддержать: отпуск будет, а значит всё будет хорошо».
На надпись он потратил около 2,5 часов.
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Катастрофы , Олег Кобзев , Новосибирская Область
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