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Вильфанд: COVID-19 пока не сказался на качестве прогнозов погоды 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Вильфанд: COVID-19 пока не сказался на качестве прогнозов погоды
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Несмотря на то, что метеорологи не могут теперь пользоваться датчиками, установленными на самолетах гражданской авиации, точность прогнозов погоды пока сохранилась благодаря системам, моделям и спутникам, оставшимся в работе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
После начала режима изоляции из-за COVID-19 полеты гражданской авиации были прекращены во многих странах мира. Между тем на самолетах были установлены датчики, которые снабжали метеорологов информацией о состоянии атмосферы.
"К счастью, качество прогнозов сохранилось на уровне, который был до пандемии. Я могу это сказать по нашим прогнозам, но то же самое подтверждает Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Точность прогнозов удается сохранять, мы опираемся на спутниковые данные, систему метеорологических станций, которая работает в России", — сказал Вильфанд.
По данным ВМО, в метеорологические службы Европы запустили дополнительные радиозонды, которые частично восполнили образовавшийся пробел в информации.
Ранее ВМО отмечало проблему качества прогнозов погоды и опасных погодных явлений в развивающихся странах, где из-за приостановки полетов метеослужбы лишились одного из основных источников информации — датчиков на борту самолетов. Метеорологические авиаданные сократились в среднем в мире на 75-80%, а в Южном полушарии — на 90%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Катастрофы , Погода , РИА Новости , Москва
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