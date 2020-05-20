Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полет Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 1 час назад
Полет Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Фото: RT на русском
В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
На кадрах канала «Звезда» виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем, снятый из кабины пилотов.
Как сообщили в Минобороны, экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа.
Напомним, во вторник в Минобороны сообщили, что над нейтральными водами Черного моря пролетели бомбардировщики Ту-22М3, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На месте жесткой посадки Ми-8 в Подмосковье найдены оба черных ящика На месте жесткой посадки Ми-8 в Подмосковье найдены оба черных ящика Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за ограничений по коронавирусу Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за ограничений по коронавирусу
Катастрофы , Армия , Войска , Оружие , Черное море , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Казахстане идет «атака» на русских
В Казахстане идет «атака» на русских
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Видео
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
00:14
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
00:42
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
01:25
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
Происшествия
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
00:44
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
Армия
Избитый охранниками покупатель попал на видео
02:18
Избитый охранниками покупатель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
04:26
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
Происшествия
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
03:01
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
Шоу-бизнес
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение