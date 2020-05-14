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«Россия столкнется с природными катаклизмами» 

Мария Иванова и ещё 25 40 минут назад
Климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что этим летом Россия столкнется с природными катаклизмами. Об этом сообщает «Ура.ру».
Киселев отметил, что катаклизмы прогнозирует статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. По его словам, с аномалиями могут столкнуться все регионы страны.
«Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы», — заявил Киселев.
Однако с его мнением не согласилась климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева. Она подчеркнула в беседе с НСН, что все долгосрочные прогнозы — ориентировочные.
«Кто такой климатолог Киселев? У нас все друг друга более-менее знают, но мне такой климатолог незнаком», — заявила она.
Зайцева отметила, что «более-менее уверенный» прогноз — это прогноз на неделю, выпускаемый Гидрометцентром. Люди, у которых нет доступа к архивам, могут делать только умозрительные заключения, подчеркнула она.
«К таким прогнозам нужно относиться скептически, это «бабушка надвое сказала», — заключила Зайцева.
Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лето 2020 года будет «неоднородным» — теплым, но с периодами похолодания. Август, по его мнению, будет более жарким, чем в прошлом году.
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Катастрофы , Видео , В мире , Наука и техника , Новости Москвы , Общество , Происшествия , Шоу-бизнес , Человек года , Андрей Киселев , Нина Зайцева , Росгидромет , РАН
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