Киселев отметил, что катаклизмы прогнозирует статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. По его словам, с аномалиями могут столкнуться все регионы страны.

«Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни. Ветровые нагрузки, как правило, растут — будут всевозможные смерчи, ураганы», — заявил Киселев.

Однако с его мнением не согласилась климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева . Она подчеркнула в беседе с НСН, что все долгосрочные прогнозы — ориентировочные.

«Кто такой климатолог Киселев? У нас все друг друга более-менее знают, но мне такой климатолог незнаком», — заявила она.

Зайцева отметила, что «более-менее уверенный» прогноз — это прогноз на неделю, выпускаемый Гидрометцентром. Люди, у которых нет доступа к архивам, могут делать только умозрительные заключения, подчеркнула она.

«К таким прогнозам нужно относиться скептически, это «бабушка надвое сказала», — заключила Зайцева.

Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лето 2020 года будет «неоднородным» — теплым, но с периодами похолодания. Август, по его мнению, будет более жарким, чем в прошлом году.