Этим летом в России участятся природные катаклизмы. Об этом заявил старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев в беседе с порталом Ura.ru.

"Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств", — рассказал он.

Специалист подчеркивает, что на российские регионы могут обрушиться смерчи, ураганы, сильные ливни. Он также не исключает риск засухи в некоторых районах страны.

Киселев считает, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы. При этом предсказать, где их разрушительность будет более заметна, почти невозможно. По его словам, как правило, они локальные и кратковременные.

Эксперт предполагает, что лето в России будет теплым. Резкий рост температуры на Крайнем Севере может привести к деградации вечной мерзлоты. По мнению климатолога, вероятно, это повлечет за собой аварии на линейных объектах: трубопроводах, шоссе, ЛЭП. С другой стороны, таяние ледников открывает новые возможности для судоходства.