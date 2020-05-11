Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России испытали новую гиперзвуковую ракету 

Русская Планета и ещё 3 3 часа назад
В России испытали новую гиперзвуковую ракету
Фото: Русская Планета
В России прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
Ракета создается для модернизированной версии самолета Ту-22М3М. Работа над новой ракетой началась несколько лет назад. Испытания должны завершиться вместе с окончанием модернизации бомбардировщика.
Отмечается, что ракета не относится к линейке крылатых ракет Х-32 и является «совершенно другим», пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России разработана ракета, дальность полета которой недостижима для конкурентов.
Речь идет о крылатой ракете класса «воздух-земля» Х-101.
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
Русская Планета: последние новости
Названо самое грязное место на борту самолета Названо самое грязное место на борту самолета Ливийская национальная армия атаковала аэропорт Триполи Ливийская национальная армия атаковала аэропорт Триполи Владикавказ и Грозный отменили проведение авиапарада Владикавказ и Грозный отменили проведение авиапарада
Катастрофы , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты сделали печальный вывод насчет коронавируса
Эксперты сделали печальный вывод насчет коронавируса
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Проживание не по прописке: в полиции прояснили вопрос
Не брали в больницу: умер студент с опухолью мозга
Не брали в больницу: умер студент с опухолью мозга
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
Видео
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение