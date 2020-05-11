В России испытали новую гиперзвуковую ракету 

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России прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

Ракета создается для модернизированной версии самолета Ту-22М3М. Работа над новой ракетой началась несколько лет назад. Испытания должны завершиться вместе с окончанием модернизации бомбардировщика.

Отмечается, что ракета не относится к линейке крылатых ракет Х-32 и является «совершенно другим», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России разработана ракета, дальность полета которой недостижима для конкурентов.

Речь идет о крылатой ракете класса «воздух-земля» Х-101.