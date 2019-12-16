Дуэль МиГ-31БМ над Тихим океаном попала на видео

Авиация Тихоокеанского флота провела учения модернизированных высотных истребителей МиГ-31БМ. Видеозапись воздушной дуэли опубликовал РЕН-ТВ.

По сценарию, истребители выступали в роли противоборствующих сторон и устроили воздушную дуэль над акваторией океана. Пилоты исполнили фигуры высшего пилотажа и маневрировали с большими углами крена. В ходе этих учений также проверялись навыки пилотов по работе при длительных перегрузках.

В августе 2019 года сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31БМ провели тренировку на высоте более 20 километров. Бои проходили в стратосфере при скорости 2,5 тысячи километров в час.