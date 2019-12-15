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Политика

Обнажившего ноги пассажира самолета захотели «посадить в тюрьму» 

Lenta.ru 4 часа назад
Обнажившего ноги пассажира самолета захотели «посадить в тюрьму»
Фото: Lenta.ru
Обнажившего ноги пассажира самолета захотели посадить в тюрьму после того, как видео с ним было опубликовано в Instagram-аккаунте @passengershaming.
На кадрах видно, как мужчина закинул босую ногу на колено и начал отдирать мизинцем кожу на пятке. Сидящий рядом пассажир записал все на видео, и подписал: «Счастливого пятничного полета со ступнями!». Видеозапись посмотрели 315 тысяч раз, многие пользователи оставили негативные комментарии.
В комментариях возмутились действиями пассажира. Один пользователь написал, что хотел бы вернуть 50-е годы, когда люди наряжались для путешествий, а не так, как сейчас. Некоторые заявили, что почувствовали себя плохо во время просмотра. Один из юзеров предложил приговорить мужчину к трем годам лишения свободы за такое поведение, и его поддержали.
Ранее в Австралии надушившуюся парфюмом пассажирку самолета сочли преступницей в аэропорту. На устройстве для проверки на наличие следов взрывчатки трижды сработал сигнал тревоги. Однако сигнал тревоги был вызван веществом, входящим в состав духов Chanel.
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Комментарии 1 
Теги:
Катастрофы , Chanel
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