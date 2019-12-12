При крушении Ми-28Н на Кубани погибли замкомандира полка и командир эскадрильи

Заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи погибли при крушении вертолета Ми-28Н на Кубани, сообщил источник в военных кругах.

«По службе, конечно, знали [погибших]… Один из них — заместитель командира по летной подготовке этого полка, второй — командир эскадрильи. Замкомполка — боевой офицер, был в Сирии и в других горячих точках», — сообщил источник ТАСС.

По его словам, офицеры из других подразделений готовы помочь семьям погибших.