Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
В мире
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур
В мире
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
В мире
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Общество

При крушении Ми-28Н на Кубани погибли замкомандира полка и командир эскадрильи 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 45 минут назад
Заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи погибли при крушении вертолета Ми-28Н на Кубани, сообщил источник в военных кругах.
«По службе, конечно, знали [погибших]… Один из них — заместитель командира по летной подготовке этого полка, второй — командир эскадрильи. Замкомполка — боевой офицер, был в Сирии и в других горячих точках», — сообщил источник ТАСС.
По его словам, офицеры из других подразделений готовы помочь семьям погибших.
Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28, экипаж погиб. Черные ящики вертолета найдены.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Найдены останки тел с пропавшего самолета ВВС Чили Найдены останки тел с пропавшего самолета ВВС Чили Названа вероятная причина крушения Ми-28Н на Кубани Названа вероятная причина крушения Ми-28Н на Кубани Самолетам Boeing 737 MAX предсказали катастрофы раз в два года Самолетам Boeing 737 MAX предсказали катастрофы раз в два года 
Теги:
Катастрофы , Армия , Войска , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 199
Казахстан отберет у России Байконур
Казахстан отберет у России Байконур 67
Украина изменила стратегию переговоров с Россией
Украина изменила стратегию переговоров с Россией 54
Новый год: траты россиян побьют рекорды
Новый год: траты россиян побьют рекорды 10
«Крымчане призвали лидеров ЕС одуматься»
«Крымчане призвали лидеров ЕС одуматься» 103
Видео
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Турция поплатилась за С-400
01:29
Турция поплатилась за С-400
В мире Армия
Путина разозлила резолюция Европарламента
01:42
Путина разозлила резолюция Европарламента
Политика
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
00:41
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
В мире Европа
Из российского детсада украли новогоднюю ель
00:47
Из российского детсада украли новогоднюю ель
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение