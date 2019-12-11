Эрнст признал ошибку в сюжете о сбитом «Боинге»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал изданию The New Yorker показ в эфире программы новостей сюжета о крушении малайзийского Боинга, в котором был использован снимок, иллюстрирующий запуск ракеты из-под крыла истребителя в сторону пассажирского самолета, пролетавшего над Донбассом в 2014 году. Впоследствии фото было признано фейком.

Эрнст, которого американские журналисты называют «министром пропаганды», признал, что неточность имела место быть, но сделано это было не специально.

«Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно», — цитирует издание слова гендиректора Первого канала.

«Рамблер» писал, что «Боинг» авиакомпании «Малайзийские авиалинии», летевший рейсом MH17, упал над Донбассом в 2014 году. В результате крушения лайнера погибли 298 человек. Официальное расследование катастрофы до сих пор ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.