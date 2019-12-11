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Эрнст признал ошибку в сюжете о сбитом «Боинге» 

Рамблер + ещё 7 18 минут назад
Эрнст признал ошибку в сюжете о сбитом «Боинге»
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал изданию The New Yorker показ в эфире программы новостей сюжета о крушении малайзийского Боинга, в котором был использован снимок, иллюстрирующий запуск ракеты из-под крыла истребителя в сторону пассажирского самолета, пролетавшего над Донбассом в 2014 году. Впоследствии фото было признано фейком.
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Эрнст, которого американские журналисты называют «министром пропаганды», признал, что неточность имела место быть, но сделано это было не специально.
«Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно», — цитирует издание слова гендиректора Первого канала.
«Рамблер» писал, что «Боинг» авиакомпании «Малайзийские авиалинии», летевший рейсом MH17, упал над Донбассом в 2014 году. В результате крушения лайнера погибли 298 человек. Официальное расследование катастрофы до сих пор ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.
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Комментарии 28 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Катастрофы , Войска , Оружие , Константин Эрнст
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