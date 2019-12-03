Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На улице в Якутске обнаружили крокодила
На улице в Якутске обнаружили крокодила
Происшествия
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет
В мире
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
США
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
В мире

В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв газа 

ТАСС + ещё 7 59 минут назад
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Врыв бытового газа произошел во вторник вечером в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Солнечногорске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Московской области, пострадавших нет.
"Хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел в квартире на пятом этаже дома. В результате выбиты входные двери в двух квартирах, также частично повреждены пластиковые элементы окна", — сказал собеседник агентства. Перекрытия и несущие конструкции дома не повреждены.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Видео дня. Помочившийся в подъезде мужчина загремел на 12 лет
ТАСС: последние новости
Адвокат сообщил, что ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей Адвокат сообщил, что ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире Четыре человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Кемерове Четыре человека пострадали при пожаре в мебельном цехе в Кемерове 
Теги:
Катастрофы , Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область , Солнечногорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На улице в Якутске обнаружили крокодила
На улице в Якутске обнаружили крокодила 3
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет
Пока вы не уснули: Ценам на нефть предрекли шокирующий взлет 7
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции 53
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ 139
Трамп описал разговор с Путиным о новом ДРСМД
Трамп описал разговор с Путиным о новом ДРСМД 4
Видео
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
00:45
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
США Происшествия
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
02:48
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
00:16
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
Происшествия В мире
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
02:27
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение