Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия ответила на новый визовый "удар" США
Россия ответила на новый визовый "удар" США
Политика
ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России
ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России
Оружие
Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Политика
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Происшествия

Летчик-испытатель заступился за пилота, обвиненного в крушении SSJ в Шереметьево 

Ura.Ru 27 минут назад
Летчик заступился за обвиненного в крушении SSJ пилота
Фото: Владимир Жабриков
Причиной трагедии, произошедшей в Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100, могла стать работа электроники, а не ошибки пилота Дениса Евдокимова. Такое предположение сделал заслуженный летчик-испытатель Виктор Заболотский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Как считает специалист, необходимо дополнительно изучить самолет, поскольку причиной катастрофы могли стать особенности лайнера.
«Здесь много недоисследованного, потому что работа с электронным видом управления требует несколько иного. Я вижу здесь рассогласование в системе управления и действиях летчика. Тут явное запаздывание в реакции — летчика или самолета», — отмечает Заболотский.
При этом эксперт подчеркнул, что не уверен в «реакции самолета» на происходящее.
Также Заболотский отметил, что пилот SSJ-10 является опытным летчиком с высоким уровнем подготовки.
«Если посмотреть на любого, кто заканчивал гражданское училище, то у него гораздо меньший опыт, чем у этого человека», — уточнил эксперт.
Трагедия, напомним, произошла 5 мая 2019 года. Самолет вспыхнул при экстренной посадке. Эвакуироваться успела лишь часть пассажиров. 40 из них и один бортпроводник погибли, напоминает «Национальная служба новостей».
После полугода расследования виновным был признан пилот Денис Евдокимов. Его обвиняют по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). Летчик-Герой России объяснил, почему Евдокимов, по его мнению, виновен в крушении SSJ в Шереметьево.
Видео дня. Помочившийся в подъезде мужчина загремел на 12 лет
Ura.Ru: последние новости
Московский аэропорт получил анонимное сообщение о минировании Московский аэропорт получил анонимное сообщение о минировании В Госдуме может остаться три партии В Госдуме может остаться три партии Часть россиян не будут получать пенсию Часть россиян не будут получать пенсию
Комментарии 
Теги:
Катастрофы , Происшествия , Виктор Заболотский , Аэропорт Шереметьево , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ответила на новый визовый «удар» США
Россия ответила на новый визовый «удар» США 80
ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России
ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России 239
Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Конфуз с микрофоном Путина попал на видео 324
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
«Завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
«Завел мальчика в алтарь и заставил оголиться» 25
Видео
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
00:16
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
Происшествия В мире
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
02:27
ЛНР указала Зеленскому на «потерявшихся» жителей
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть