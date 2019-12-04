Летчик заступился за обвиненного в крушении SSJ пилота

Летчик-испытатель заступился за пилота, обвиненного в крушении SSJ в Шереметьево

Причиной трагедии, произошедшей в Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100, могла стать работа электроники, а не ошибки пилота Дениса Евдокимова. Такое предположение сделал заслуженный летчик-испытатель Виктор Заболотский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как считает специалист, необходимо дополнительно изучить самолет, поскольку причиной катастрофы могли стать особенности лайнера.

«Здесь много недоисследованного, потому что работа с электронным видом управления требует несколько иного. Я вижу здесь рассогласование в системе управления и действиях летчика. Тут явное запаздывание в реакции — летчика или самолета», — отмечает Заболотский.

При этом эксперт подчеркнул, что не уверен в «реакции самолета» на происходящее.

Также Заболотский отметил, что пилот SSJ-10 является опытным летчиком с высоким уровнем подготовки.

«Если посмотреть на любого, кто заканчивал гражданское училище, то у него гораздо меньший опыт, чем у этого человека», — уточнил эксперт.

Трагедия, напомним, произошла 5 мая 2019 года. Самолет вспыхнул при экстренной посадке. Эвакуироваться успела лишь часть пассажиров. 40 из них и один бортпроводник погибли, напоминает «Национальная служба новостей».

После полугода расследования виновным был признан пилот Денис Евдокимов. Его обвиняют по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). Летчик-Герой России объяснил, почему Евдокимов, по его мнению, виновен в крушении SSJ в Шереметьево.