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Политика

Названо число домогательств на круизных лайнерах 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Названо число домогательств на круизных лайнерах
Фото: Вечерняя Москва
В последнее время возросло число сексуальных домогательств, совершаемых на круизных лайнерах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта США.
Также выяснилось, что больше всего таких прецедентов было зарегистрировано на кораблях компании Carnival Cruise Lines: всего с них поступило 28 жалоб на сексуальные домогательства.
Уточняется, что количество подобных сообщений среди пассажиров и членов экипажа в период с 1 июля по 30 сентября выросло на 35 процентов по сравнению с показателями предыдущего квартала, — пишет Fox News.
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Теги:
Катастрофы , Fox News
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