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В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек 

РИА Новости + ещё 16 6 часов назад
В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле, где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщила РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что в доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек.
"Из жилого дома эвакуировано 350 человек, решается вопрос о размещении в ПВР", — сказал собеседник агентства.
По уточненным данным, в результате хлопка газа повреждена несущая стена между квартирами.
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Теги:
Катастрофы , Пожары , Новости регионов , РИА Новости , Москва , Ярославль
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