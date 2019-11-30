В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек

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МОСКВА , 30 ноя — РИА Новости. Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле , где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщила РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что в доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек.

"Из жилого дома эвакуировано 350 человек, решается вопрос о размещении в ПВР", — сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, в результате хлопка газа повреждена несущая стена между квартирами.