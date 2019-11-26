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Что означают черные треугольники над иллюминаторами в самолете 

TURIZM.RU 20 часов назад
Что означают черные треугольники над иллюминаторами
Фото: TURIZM.RU
Многие авиапассажиры обращают внимание на интересные символы в виде черного треугольника, расположенные над окнами в центральной части самолета. Чаще всего назначение этого знака остаётся загадкой для путешественников. Раскрыть тайну взялись журналисты издания Daily Star.
По словам бывшего аэрокосмического инженера Ли Баллентайна, черные треугольники отмечают место, с которого открывается наилучший вид на крыло машины. Такой визуальный осмотр позволяет мгновенно оценить, есть ли лед на поверхности или, может быть, из двигателей идет дым.
Некоторые специалисты называют помеченное треугольником место «сиденьем Уильяма Шатнера». В одной из серий сериала «Сумеречная зона» герой актера Уильяма Шатнера смог разглядеть с места под черным треугольником гремлинов, сидящих на крыле самолета.
Специалист Ли Баллентайн отмечает, что знак над иллюминатором помогает экипажу быстро находить удобную позицию для наблюдением за крыльями, и, в особенности, закрылками. Кроме того, помеченное окно может быть использовано для визуальной проверки в случае несрабатывания шасси. Такие инспекции, благодаря чёрному треугольнику, экипаж проводит, не беспокоя пассажиров. А если вы сами сидите на месте под черным треугольником, то можете порадоваться — у вас лучший вид из иллюминатора.
Ранее, британские трэвел-эксперты объяснили, почему при взлете самолета шторки иллюминаторов должны быть подняты. По их словам, открытые окна играют ключевую роль в безопасности пассажиров. Во-первых, в случае возникновения проблем с самолетом у бортпроводников есть возможность оценить в полной мере ситуацию за бортом, а также вовремя обнаружить любые потенциальные проблемы. Во-вторых, в случае возникновения чрезвычайной ситуации и экстренной эвакуации людей, экипаж может с помощью иллюминаторов быстрее оценить окружающую обстановку прежде, чем пассажиры покинут судно. TURIZM.RU
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