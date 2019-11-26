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AFP: число погибших при землетрясении в Албании достигло 18 

ТАСС + ещё 26 1 час назад
Выросло количество жертв землетрясения в Албании
Фото: ТАСС
По меньшей мере 18 человек погибли в результате землетрясения в Албании. Об этом во вторник сообщило агентство France Presse со ссылкой на албанское министерство обороны.
Ранее новостной портал Exit информировал о 16 погибших, 600 пострадавших. По его данным, из-под завалов удалось спасти 43 человека. Наиболее пострадавшим считается город Дуррес, в столице Албании Тиране разрушено около 500 зданий.
Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.
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Теги:
Катастрофы , Происшествия , France-Presse , Албания
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