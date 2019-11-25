Медики в Шереметьево встретили самолет из Пхукета в связи с информацией о плохом самочувствии пассажирки

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«Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU275 Пхукет — Москва произвел плановую посадку в Шереметьево в 18:11. За 25 минут до посадки рейса наземные службы аэропорта получили информацию о поступивших жалобах на недомогание от одной из пассажирок на борту воздушного судна. Пассажирка, отказавшись от госпитализации и подписав отказ, самостоятельно покинула медпункт терминала D в сопровождении супруга», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что до посадки воздушного судна на место стоянки оперативно прибыли медики, а пассажирка была встречена медицинскими работниками и сопровождена в медпункт терминала D.

Ранее в СМИ появилась информация, что у пассажирки на указанном рейсе начались роды.