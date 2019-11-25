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Медики в Шереметьево встретили самолет из Пхукета в связи с информацией о плохом самочувствии пассажирки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Медики в столичном аэропорту Шереметьево встретили самолет, выполнявший рейс Пхукет — Москва, из-за жалоб пассажирки на недомогание, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе авиагавани.
«Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU275 Пхукет — Москва произвел плановую посадку в Шереметьево в 18:11. За 25 минут до посадки рейса наземные службы аэропорта получили информацию о поступивших жалобах на недомогание от одной из пассажирок на борту воздушного судна. Пассажирка, отказавшись от госпитализации и подписав отказ, самостоятельно покинула медпункт терминала D в сопровождении супруга», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что до посадки воздушного судна на место стоянки оперативно прибыли медики, а пассажирка была встречена медицинскими работниками и сопровождена в медпункт терминала D.
Ранее в СМИ появилась информация, что у пассажирки на указанном рейсе начались роды.
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Теги:
Катастрофы , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , АГН "Москва" , Москва , Пхукет
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