Рядом с МКАД загорелся частный дом

России. Частный деревянный дом загорелся рядом с МКАД днем 21 ноября, сообщил телеканал [«360»] (https://360tv.ru/news/crime/derevjannyj-dom-zagorelsja-na-vneshnej-storone-mkad/) со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС

«Есть загорание частного дома, который находится на внешней стороне МКАД. Дом деревянный, возгорание перекрытий, частично кровли. Площадь возгорания уточняется», — заявили в ведомстве.

В настоящий момент на месте ЧП работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет. Источник телеканала уточнил, что площадь возгорания составляет 150 кв. м.

Ранее портал NewsTracker сообщал, что в селе Ореховка Ставропольского края сгорело кафе. Пожар заметили случайно. К приезду пожарных кровля здания уже обрушилась.