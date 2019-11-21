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Рядом с МКАД загорелся частный дом 

Rambler News Service + ещё 2 2 часа назад
Рядом с МКАД загорелся частный дом
Фото: Lenta.ru
Частный деревянный дом загорелся рядом с МКАД днем 21 ноября, сообщил телеканал [«360»] (https://360tv.ru/news/crime/derevjannyj-dom-zagorelsja-na-vneshnej-storone-mkad/) со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС России.
«Есть загорание частного дома, который находится на внешней стороне МКАД. Дом деревянный, возгорание перекрытий, частично кровли. Площадь возгорания уточняется», — заявили в ведомстве.
В настоящий момент на месте ЧП работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет. Источник телеканала уточнил, что площадь возгорания составляет 150 кв. м.
Ранее портал NewsTracker сообщал, что в селе Ореховка Ставропольского края сгорело кафе. Пожар заметили случайно. К приезду пожарных кровля здания уже обрушилась.
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Теги:
Катастрофы , Пожары , МЧС
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