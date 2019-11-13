В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом он сообщил в Twitter.

Бруньяро, стоя по колено в воде на площади Сан-Марко, рассказал, что сильные дожди нанесли серьезный урон Венеции.

По его словам, уровень воды достиг 1,8 м.

"Ситуация драматическая", — констатировал Бруньяро.

В последние дни большая часть Италии подверглась проливным дождям. Площадь Сан-Марко была затоплена белее чем на один метр шестой раз за 1200 лет. В ближайшие дни в стране также прогнозируется плохая погода.