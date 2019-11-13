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В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
В Венеции объявят режим стихийного бедствия
Фото: РИА Новости
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом он сообщил в Twitter.
Бруньяро, стоя по колено в воде на площади Сан-Марко, рассказал, что сильные дожди нанесли серьезный урон Венеции.
По его словам, уровень воды достиг 1,8 м.
"Ситуация драматическая", — констатировал Бруньяро.
В последние дни большая часть Италии подверглась проливным дождям. Площадь Сан-Марко была затоплена белее чем на один метр шестой раз за 1200 лет. В ближайшие дни в стране также прогнозируется плохая погода.
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Теги:
Катастрофы , В мире , Погода , Происшествия , Луиджи Бруньяро , Венеция
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