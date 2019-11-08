В Британии сотни человек застряли в торговом центре из-за наводнения

Несколько сотен человек оказались заблокированы в торговом центре "Мидоухолл" в британском городе Шеффилд в результате наводнения из-за проливных дождей, сообщает газета Guardian.

"Если вы находитесь в "Мидоухолле", не покидайте торговый центр и ждите дальнейшей информации. Не предпринимайте попыток отправиться туда, чтобы забрать кого-то", — приводит издание слова представителей полиции Южного Йоркшира.

По данным газеты, в торговом центре проводились предрождественские мероприятия, поэтому в здании находилось много детей.

В районе 21.00 (23.00 мск) полиция Южного Йоркшира сообщила в Twitter, люди начали покидать торговый центр.

"По мере того, как движение, которое остается напряженным, все же ослабилось, людям сейчас оказывается помощь в том, чтобы покинуть "Мидоухолл", — говорится в Twitter полиции.

На протяжении нескольких недель в Великобритании идут проливные дожди. Тысячи домов в стране эвакуированы, в ряде регионов объявлена чрезвычайная ситуация из-за проливных дождей, приведших к наводнениям.