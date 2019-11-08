Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Непогода бушует в европейской части России 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Непогода бушует в европейской части России
Фото: ТАСС
Более 160 домов остаются подтопленными в Новгородской области. Накануне там ввели режим ЧС из-за обильных дождей. Количество осадков, выпавших за несколько дней — превысило месячную норму. В зоне бедствия 40 поселков.
Жители нескольких районов остались без электричества. Сейчас там работают мобильные группы МЧС. Спасатели доставляют продукты и лекарства тем, кто отказался от эвакуации, откачивают воду, перевозят животных, передает "Россия 24".
Последствия паводка ликвидируют сразу в нескольких регионах России. В Вологодской области ситуация осложняется морозами. Ночью столбики термометров опускались до минус 11 градусов. Уровень воды в реке приблизился к критической отметке. В Тверской области от циклона пострадали областные трассы. Коммунальщики восстанавливают дорожное полотно.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Вести.Ru: последние новости
У берегов Швеции сел на мель круизный паром У берегов Швеции сел на мель круизный паром В Иране произошло мощное замлетрясение В Иране произошло мощное замлетрясение Летевший во Вьетнам пассажирский борт экстренно приземлился в Китае Летевший во Вьетнам пассажирский борт экстренно приземлился в Китае 
Теги:
Катастрофы , Происшествия , Наводнение , Компенсации пострадавшим , Новгородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномально теплой зиме
Россиян предупредили об аномально теплой зиме 31
«Подошел муж Пугачевой и предложил убить Киркорова»
«Подошел муж Пугачевой и предложил убить Киркорова» 48
Умер козел Тимур
Умер козел Тимур 108
Поколению миллениалов предрекли быструю смерть
Поколению миллениалов предрекли быструю смерть 1
Макрон спрогнозировал будущее России
Макрон спрогнозировал будущее России 847
Видео
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
00:30
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
В мире
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение