Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 6 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, передаёт Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

«Выпадение пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано. Однако в случае смены направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в Тигильском районе», — говорится в сообщении, которое приводит Интерфакс.

Отмечается, что шлейф от пепла протянулся на 200 км в северо-западном направлении от вулкана.