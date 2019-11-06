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Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 6 км 

RT на русском + ещё 1 43 минуты назад
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 6 км
Фото: РИА Новости
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, передаёт Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.
«Выпадение пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано. Однако в случае смены направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в Тигильском районе», — говорится в сообщении, которое приводит Интерфакс.
Отмечается, что шлейф от пепла протянулся на 200 км в северо-западном направлении от вулкана.
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Теги:
Катастрофы , Происшествия , Интерфакс
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