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Недалеко от Алматы произошло новое землетрясение 

Мир24 1 час назад
Недалеко от Алматы произошло новое землетрясение
Фото: EPA
На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение. Магнитуда катастрофы составила 3,8, сообщает «Интерфакс».
Землетрясение произошло в среду, 30 октября, в 06:58 утра по местному времени. Эпицентр происшествия находился в 55 км на юго-восток от Алматы на глубине 15 км.
Сейсмологи присвоили землетрясению энергетический класс 7.6. Сведений об ощутимости по шкале MSK-64 на данный момент нет.
27 октября в Казахстане произошло еще одно землетрясение. Оно было зафиксировано в 29 км от Алматы на глубине 15 км. Подземные толчки получили энергетический класс 8.2, магнитуда составила 3,6. За 45 минут до этого события землетрясение произошло на северо-западе Китая у границы с Казахстаном.
29 октября на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8. Жертвами этой природной катастрофы стали девять человек.
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Теги:
Катастрофы , Происшествия , Интерфакс
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