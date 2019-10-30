Недалеко от Алматы произошло новое землетрясение

На юго-востоке Казахстана произошло землетрясение. Магнитуда катастрофы составила 3,8, сообщает «Интерфакс».

Землетрясение произошло в среду, 30 октября, в 06:58 утра по местному времени. Эпицентр происшествия находился в 55 км на юго-восток от Алматы на глубине 15 км.

Сейсмологи присвоили землетрясению энергетический класс 7.6. Сведений об ощутимости по шкале MSK-64 на данный момент нет.

27 октября в Казахстане произошло еще одно землетрясение. Оно было зафиксировано в 29 км от Алматы на глубине 15 км. Подземные толчки получили энергетический класс 8.2, магнитуда составила 3,6. За 45 минут до этого события землетрясение произошло на северо-западе Китая у границы с Казахстаном.

29 октября на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8. Жертвами этой природной катастрофы стали девять человек.