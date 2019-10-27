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Около 50 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за пожара 

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Около 50 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за пожара
Фото: МТРК «МИР» / Елизавета Шагалова
Соответствующее решение приняли власти Калифорнии, передает Associated Press.
В связи с пожарами объявлено отключение электроэнергии для 2,35 млн жителей региона. Синоптики обещают сильные порывы ветра — до 120 км/ч.
Напомним, 8 октября прекратилась подача электроэнергии 850 тыс. потребителей с целью предотвращения возгораний во время бури. В самом масштабном в истории Калифорнии пожаре виновата энергетическая компания Pacific Gas and Electric.
Два дня назад сообщалось, что лесные пожары в Калифорнии охватили две тысячи гектаров. Горят леса и жилые поселки. Огонь разносят северные ветра. Они дуют в Калифорнии как раз в конце октября. Их порывы достигают 97 километров в час. В борьбе со стихией участвуют около 500 пожарных, четыре вертолета и четыре самолета.
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Теги:
Катастрофы , Пожары , Происшествия , Associated Press
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