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При прорыве дамбы под Красноярском погибли шесть человек 

РИА Новости + ещё 4 5 минут назад
Число жертв растет: под Красноярском прорвало дамбу
Фото: РИА Новости
Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, еще 10 человек пропали без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.
"Пострадало 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение. Еще судьба 10 человек остается неизвестной", — сообщили в ведомстве.
К месту направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города Артемовск.
На ликвидацию последствий порыва привлечено 41 человек, 12 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра.
В МЧС отметили, что ведется наращивание группировки.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Красноярск , Сейба
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