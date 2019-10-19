Число жертв растет: под Красноярском прорвало дамбу

При прорыве дамбы под Красноярском погибли шесть человек

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

"Пострадало 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение. Еще судьба 10 человек остается неизвестной", — сообщили в ведомстве.

К месту направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города Артемовск.

На ликвидацию последствий порыва привлечено 41 человек, 12 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра.

В МЧС отметили, что ведется наращивание группировки.