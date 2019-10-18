Младенец умер на борту летевшего в Москву самолета

Самолет совершил экстренную посадку в Казани из-за смерти годовалого младенца на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что происшествие случилось в самолете Airbus A330, следовавшем из Пхукета в Москву . Из-за того, что девочке 2018 года рождения стало плохо в полете, пилотам пришлось совершить непреднамеренную посадку в Татарстане.

После успешного приземления к лайнеру немедленно направили бригаду скорой помощи, однако врачам не удалось спасти жизнь маленькой пассажирки.

Ранее в октябре двухмесячный младенец, летевший на борту самолета Грозный — Москва, скончался в больнице Волгограда. Самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия ребенка. Младенца с матерью доставили в местную больницу, где он и скончался. По предварительным данным, у ребенка было врожденное заболевание.